ولاية اسطنبول تقرر توفير حماية لخطيبة خاشقجي

قررت ولاية اسطنبول توفير حماية على مدار الساعة لخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، حسبما أعلنت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، مساء الأحد، إن القرار يقضي بتوفير الحماية لـ"جنكيز" من قبل شعبة الحماية في مديرية أمن اسطنبول على مدار 24 ساعة، دون أن توضح أسباب اتخاذ هذا الإجراء.

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وكانت خديجة آخر من رأى الصحفي السعودي المعارض يدخل، في 2 أكتوبر، مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث قتل على أثر "اشتباك بالأيدي ناجم عن شجار" بينه وبين أشخاص قابلوه في القنصلية، وفقا للرواية الرسمية السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن خاشقجي قتل داخل حرم قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث تعامل معه "فريق أمني سعودي"، لكنه أشار إلى أن سلطات المملكة لا تعرف حتى الآن طريقة قتل الصحفي ولا مكان وجود جثته، مضيفا أن الجهات المعنية تعمل حاليا للعثور عليها وتحديد ما جرى مع الصحفي بشكل دقيق.

فيما شككت وسائل إعلام غربية في الرواية الرسمية للرياض، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أن أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي جاء بعد صمت استمر 18 يوما.

المصدر: الأناضول + وسائل إعلام