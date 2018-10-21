 
مباشر
عاجل
الجبير: لا نعرف طريقة مقتل خاشقجي ولا مكان وجود جثته

الرئيس التركي يدافع عن اللاجئين السوريين

أخبار العالم

الرئيس التركي يدافع عن اللاجئين السوريين
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kydn

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو الذي جدد تعهده بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال وصوله إلى السلطة.

وقال أردوغان: "ما من أحد لديه قيم إنسانية، يستطيع أن يدلي بمثل هذا التصريح، هذا الرجل لا علاقة له بالقيم الإنسانية ولا يدري ما معنى الأنصار والمهاجرين، فتاريخ هذا الحزب مليء بالظلم".

وأردف قائلا: "نحن نسعى لإحلال نظام عادل لا يتم فيه استغلال ثروات الضعفاء في إفريقيا ولا يستهدف فيه أطفال غزة بالقنابل".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك باسطنبول، التي تحدث فيها عن مرحلة تحقيق مبدأ "تركيا الكبرى" و"النهضة الجديدة".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محلل سياسي سعودي: أشخاص من المخابرات ضللوا الملك وولي العهد في قضية خاشقجي