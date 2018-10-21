الرئيس التركي يدافع عن اللاجئين السوريين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو الذي جدد تعهده بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال وصوله إلى السلطة.

وقال أردوغان: "ما من أحد لديه قيم إنسانية، يستطيع أن يدلي بمثل هذا التصريح، هذا الرجل لا علاقة له بالقيم الإنسانية ولا يدري ما معنى الأنصار والمهاجرين، فتاريخ هذا الحزب مليء بالظلم".

وأردف قائلا: "نحن نسعى لإحلال نظام عادل لا يتم فيه استغلال ثروات الضعفاء في إفريقيا ولا يستهدف فيه أطفال غزة بالقنابل".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك باسطنبول، التي تحدث فيها عن مرحلة تحقيق مبدأ "تركيا الكبرى" و"النهضة الجديدة".

المصدر: الأناضول