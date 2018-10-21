أردوغان يكشف عن مرحلة تحقيق مبدأ "تركيا الكبرى"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحقيق مبدأ "تركيا الكبرى"، وأن هذا المبدأ ذو بعد جغرافي إلا أنه لا يحمل طابعا توسعيا.

وأكد رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك باسطنبول، أن الشعب التركي مقبل على مرحلة جديدة عنوانها "النهضة الجديدة".

كما أوضح الرئيس التركي أن المرحلة الجديدة المقبلة تتمثل في العمل على تحقيق كل ما تم التخطيط له، من أجل تطوير البلاد والارتقاء بها إلى مصاف الدول الكبرى.

وقال أردوغان: "لم يكن هناك أي تضييق لمساحة حرية أي شخص أو مجموعة عرقية أو دينية في تركيا خلال السنوات الـ 16 الماضية، ولم يتم التدخل في طراز معيشة أي إنسان".

وأضاف: "نعمل على إزالة العوائق التي تحول بين الشباب وأحلامهم، لقد نشرنا جوا من الحرية في بلادنا، بحيث لا يتعرض أي شخص فيها للتهميش أو الإقصاء بسبب معتقده أو مظهره الخارجي".

وشدد الرئيس التركي على أن فئة الشباب تعتبر ضمانة لتركيا القوية والمرفهة، مبينا أن الدولة التي تهمل الشباب تزج مستقبلها في خطر.

وأفاد في السياق بأن تركيا استطاعت التخلص بمساعدة شعبها من الانقلابات والضغوط والمفاهيم الفاشية.

المصدر: الأناضول