وزير الخزانة الأمريكي: ساقاطع مؤتمر الاستثمار السعودي لكن معاقبة المملكة سابقة لأوانها

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أنه لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي الثلاثاء، غير أنه اعتبر من السابق لأوانه الحديث عن فرض عقوبات ضد المماكة بسبب مقتل خاشقجي.

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وقال منوتشين "لا أعتقد أنه من المناسب أن أذهب وأتحدث في هذا المؤتمر، لكن تظل لدينا ملفات مهمة مع السعودية ".

وذكر منوشين للصحفيين في القدس أنه: "سيكون من السابق لأوانه التعليق على العقوبات(ضد الرياض) .

ومع ذلك أعلن الوزير الأمريكي، أنه سيزور الرياض كما هو مقرر لإجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن الجهود المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب وخطط واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الزيارة ضرورية مع استعداد واشنطن لإعادة فرض عقوبات ضد إيران.

ومن المقرر أن يلتقي منوشين بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء زيارته للرياض.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إن بلاده ستبحث أمر فرض عقوبات على السعودية، أنه غير راض عن التفسير الذي قدمته السعودية لقضية موت خاشقجي.

وأعلنت السعودية في وقت متأخر من يوم الجمعة، مقتل خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

المصدر: وكالات