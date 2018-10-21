اليابان تدعو إلى إجراء تحقيق شامل وشفّاف بمقتل خاشقجي

دعا وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وقال كونو، خلال زيارته إلى الدنمارك، بحسب قناة تلفزيون "NHK": "هذا أمر مؤسف. نحن ندعو إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث ولاتخاذ إجراءات عادلة ومنصفة وشفافة".

يذكر أن الصحافي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الحالي، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين من الإنكار حول علاقتها باختفائه، اعترفت السلطات السعودية في وقت متأخر من مساء الجمعة 19 أكتوبر بمقتل خاشقجي، وعللت ذلك بـ"وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

وادعى النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته بعد "مشاجرة" داخل القنصلية، وأنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وعلى مدى أكثر من أسبوعين، زعمت البعثة الدبلوماسية السعودية في تركيا أن الصحافي غادر القنصلية على قدميه كما دخلها، وبعد يوم واحد من اختفاء خاشقجي، أعرب ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع بلومبرغ عن ثقته بأن الصحفي غادر القنصلية على قيد الحياة!.

المصدر: نوفوستي