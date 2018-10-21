أوكرانيا فقدت 40% من ذخائرها بسبب الحوادث في مستودعاتها العسكرية

كتب الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف أن أوكرانيا فقدت خلال السنة ونصف السنة الأخيرة 40% من ذخائرها الحربية، وذلك بسبب الانفجارات المتكررة في مستودعاتها العسكرية.

وأعلن الصحفي في مقالته المنشورة في صحيفة "مرآة الأسبوع" أن الانفجارات في المستودعات العسكرية الأوكرانية خلال هذه الفترة الزمنية أسفرت عن فقدان أكثر من 210 آلاف طن من الذخائر المختلفة، ابتداء من الخراطيش للأسلحة النارية الخفيفة إلى الصواريخ الباليستية من طراز "توتشكا أو".

وذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت خلال السنوات الـ5 من استمرار الحرب في دونباس وأثناء المناورات العسكرية العديدة نحو 70 ألف طن من الذخائر. وأشار إلى أن الخسائر الأوكرانية في المستودعات المحترقة أكثر بمقدار 3 مرات من كمية الذخائر المستخدمة أثناء تلك الحرب.

وأضاف أن سعر شراء الذخائر الجديدة في الخارج مقابل الذخائر المفقودة وفق أسعار السوق يمكن أن يبلغ مئات ملايين الدولارات، معبرا عن اعتقاده بأنه من المستحيل تعويض مثل هذه الخسائر الكبيرة في المستقبل القريب.

ووقع آخر حادث من هذا النوع في المستودع العسكري الأوكراني بمقاطعة تشيرنيغوف في الـ9 من أكتوبر الجاري. وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه كان في هذا المستودع لحظة اندلاع الحريق 69,5 ألف طن من الذخائر، مشيرة إلى أن هذه الترسانة كانت الأكبر في أوكرانيا.

وفي مايو عام 2018 وقع انفجار في المستودع العسكري بالقرب من قرية "ستارايا نيكولايفكا" في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.

وفي سبتمبر عام 2017 وقع حادث مماثل في المستودعات العسكرية بمقاطعة فينيتسك حيث فقدت القوات الأوكرانية نحو 39 ألف طن من الذخائر.

وفي مارس عام 2017 اندلع حريق كبير في المستودع العسكري بمدينة بالاكليا بمقاطعة خاركوف، حيث دمر نحو 100 ألف طن من الذخائر.

المصدر: نوفوستي