واشنطن بوست: مسؤولو CIA استمعوا لتسجيلات تتعلق بمقتل خاشقجي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استمعت لتسجيلات صوتية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأسندت الصحيفة الأمريكية خبرها إلى مسؤولين في الـ"CIA"، لم تفصح عن أسمائهم.

وأضافت أن مسؤولي الوكالة استمعوا للتسجيلات الصوتية التي بحوزة المسؤولين الأتراك.

وفجر السبت، أقرت الرياض، بمقتل خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 أكتوبر لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديا على خلفية الواقعة.

ولم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله.

هذا وقد أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

لكن وسائل إعلام ومسؤولين غربيين شككوا في الرواية الرسمية السعودية، واعتبروا أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنها أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما.

المصدر: الأناضول