مسؤول تركي: نجمع عينات من الحمض النووي لخاشقجي

أكد مسؤول تركي رفيع، يوم السبت، أن المحققين الأتراك سيعرفون ما حدث لجثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال فترة "وجيزة" على الأرجح.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يجري الحصول على عينات من الحمض النووي لخاشقجي من داخل تركيا، مشيرا إلى أن جمعها (العينات) داخل تركيا يعني أن المحققين ليسوا بحاجة لطلب ذلك من السعودية في الوقت الراهن.

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وكان مسؤولون قد أبلغوا رويترز، يوم الخميس، أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا جثته في أحراش بلغراد المتاخمة لاسطنبول وفي موقع ريفي قرب مدينة يلوا التي تبعد عن جنوب اسطنبول مسافة 90 كيلومترا.

وصرح المسؤول التركي بأن المحققين ما زالوا يركزون على منطقتين في أحراش بلغراد ومدينة يلوا ويفحصون لقطات كاميرات المراقبة هناك، كما أفاد بأنهم (المحققون) يفحصون أيضا سجلات المرور لكل سيارة دخلت القنصلية السعودية وخرجت منها يوم الثاني من أكتوبر، الذي اختفى فيه خاشقجي.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، فجر السبت، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة اشتباك نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، كما ذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحقيقات.

المصدر: وكالات