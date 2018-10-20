الجيش الإيراني يطالب باكستان بتحرير عناصره المختطفين وملاحقة المتورطين

طالب الجيش الإيراني السلطات الباكستانية بتحرير عناصر حرس الحدود الإيراني الذين اختطفهم مسلحون ونقلوهم إلى باكستان، داعيا إلى ضرورة ملاحقة منفذي العملية.

وأجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أمس الجمعة، مكالمة هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، تطرق خلالها إلى قضية اختطاف عدد من عناصر حرس الحدود الإيراني في ميرجاوة من قبل "مجموعة إرهابية" ونقلهم إلى الأراضي الباكستانية.

وقال باقري، حسبما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "انطلاقا من الاتفاقيات الثنائية حول توفير أمن الحدود المشتركة نتوقع من القوات المسلحة الباكستانية الاهتمام من خلال اتخاذ التدابير الضرورية والفورية لتحرير حرس الحدود المختطفين".

وشدد باقري على ضرورة نشر مزيد من مقاتلي حرس الحدود الباكستاني في المنطقة المجاورة لإيران "من أجل تعزيز الأمن هناك ومنع تحركات الإرهابيين".

بدوره، أعرب باجوا عن أسفه لهذه الحادثة، مشيرا إلى إجراءات الجيش الباكستاني لملاحقة الإرهابيين، كما نوه بأن الخطوات التي تتخذها القوات الأمنية الباكستانية ستؤدي إلى إلقاء القبض عليهم وتحرير المختطفين بسرعة.

واختطف 14 من قوات التعبئة وحرس الحدود الإيراني في مدينة ميرجاوة شرقي إيران مساء الاثنين الماضي على يد جماعة تصفها طهران بالإرهابية.

المصدر: تسنيم + إرنا