حزب الرئيس التركي: الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي دين في أعناقنا

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عمر جليك، يوم السبت، إن كشف ملابسات مقتل خاشقجي دين في أعناقنا.

وأضاف جليك أن أنقرة ستستخدم كافة الإمكانيات في هذا الصدد، وهذا ما تجسده إرادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وأفاد جليك، في تصريح صحفي، بأن بلاده ستكشف عن كل ما يتعلق بمقتل خاشقجي، وأنها تتابع عن كثب التطورات التي تجري في السعودية منذ مساء الجمعة، مشيرا إلى أن تأكيد الرياض مقتل خاشقجي، بعد كل هذه المدة، سيضاعف سرعة المرحلة التالية.

هذا وأكد المتحدث باسم الحزب أن العالم يترقب أمورا كثيرة مثل المسؤولين عن تنفيذ عملية القتل، والجهة التي أمرت بها، معربا عن أسفه حيال المزاعم التي صدرت من "مراكز الدعاية السوداء" حول التشكيك بالتحقيقات التركية أو القول إنها تحاول التستر على الحادثة.

وتابع: "قلناها منذ البداية، وكما أفاد الرئيس أردوغان، سيتم الكشف عن الحقيقة مهما كانت.. ولن يتم إخفاء أي شي من خلال نشر أخبار كاذبة".

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وأردف قائلا "هذه حادثة خطيرة، وجرت داخل حدود أراضي الجمهورية التركية، على الرغم من اعتبار القنصلية السعودية أرضا سعودية".

وجاءت تصريحات جليك بعد إعلان السلطات السعودية، فجر السبت، مقتل خاشقجي إثر "شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد 18 يوما على واقعة اختفائه.

وأعلنت الرياض توقيف 18 شخصا جميعهم سعوديون، لكنها لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله القنصلية في 2 أكتوبر 2018، لإنهاء معاملة رسمية خاصة به.

وأعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

المصدر: الأناضول