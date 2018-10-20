هولندا تدعو لتوضيح كل الحقائق الخاصة بمقتل خاشقجي

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم السبت، ضرورة مواصلة التحقيقات في قضية الصحفي جمال خاشقجي بعد أن اعترفت السعودية بأنه لقي مصرعه داخل قنصليتها في إسطنبول.

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وقال روته للصحفيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن: "إن الكثير لا يزال غامضا. ما الذي وقع هناك؟ وكيف لقي مصرعه؟ ومن الذي يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ وأتوقع، وآمل بأن يتم توضيح كل الحقائق الخاصة بهذا الأمر في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "يجب إجراء التحقيق الشامل في هذا الأمر".

المصدر: رويترز