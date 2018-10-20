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مسؤول تركي كبير: سنكشف عن مصير جثة خاشقجي في القريب العاجل

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مسؤول تركي كبير: سنكشف عن مصير جثة خاشقجي في القريب العاجل
Reuters MURAD SEZER
مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول
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أعرب مسؤول تركي كبير عن اعتقاده بأن المحققين الأتراك سيكشفون في القريب العاجل، عن مصير جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول.

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الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي السعودية تؤكد رسميا وفاة خاشقجي بشجار في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن عينات الحمض النووي لخاشقجي تم أخذها في تركيا، الأمر الذي يعني أن المحققين يجب ألا يطلبوا هذه العينات من السعودية.

على صعيد متصل أعلن الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيلك، أن أنقرة لن ترضى بأن يبقي أي شيء مخفيا فيما يخص قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأكد تشيلك في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، اليوم السبت، أن بلاده ستستخدم جميع الإمكانيات لكشف ملابسات الحادث.

وأضاف: "نحن لا نتهم أي شخص مسبقا، ولكننا لا نرضي بأن يبقي أي شيء مخفيا في قضية جمال خاشقجي".​

وتابع: "كشف ملابسات الحادث دينا في أعناقنا، وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد، وهذا ما تجسده إرادة الرئيس أردوغان".

المصدر: وكالات

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السعودية: خاشقجي مات بسبب شجار!