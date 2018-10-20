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الحزب الحاكم في تركيا: كشف ملابسات مقتل خاشقجي دين في أعناقنا

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الحزب الحاكم في تركيا: كشف ملابسات مقتل خاشقجي دين في أعناقنا
Reuters MURAD SEZER
مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول
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أعلن الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيلك، أن أنقرة لن ترضى بأن يبقي أي شيء مخفيا فيما يخص قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

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وأكد تشيلك في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، اليوم السبت، أن بلاده ستستخدم جميع الإمكانيات لكشف ملابسات الحادث.

وأضاف: "نحن لا نتهم أي شخص مسبقا، ولكننا لا نرضي بأن يبقي أي شيء مخفيا في قضية جمال خاشقجي".​

وتابع: "كشف ملابسات الحادث دينا في أعناقنا، وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد، وهذا ما تجسده إرادة الرئيس أردوغان".

المصدر: سبوتنيك

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