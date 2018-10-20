شويغو يجتمع للمرة الأولى مع ماتيس في سنغافورة

جرى اليوم السبت في سنغافورة أول لقاء شخصي لوزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمريكي جيمس ماتيس.

والتقى الوزيران لمدة 3 دقائق فقط، قبل انطلاق الجلسة الخامسة لوزراء دفاع بلدان آسيان وشركائهم التي افتتحت أعمالها اليوم السبت في سنغافورة.

وأثناء الاجتماع عبر ماتيس عن تعازيه لشويغو على خلفية الهجوم المسلح الذي وقع الأربعاء الماضي في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشهد أيضا هجمات مماثلة وأن الأمريكيين يفهمون شعور الروس.

من جهته شكر شويغو نظيره الأمريكي لهذه التعازي، مشيرا إلى أن هذه الهجمات المماثلة تصبح ظاهرة معتادة في العالم. وشدد على ضرورة عمل كل شيء لمنع وقوعها.

هذا وتحدث الوزير الروسي أيضا قبل الجلسة مع وزراء دفاع كل من الصين والهند.

وجرى آخر اتصال بين وزيري دفاع البلدين قبل 3 سنوات، عندما ناقش شويغو ووزير الدفاع الأمريكي آنذاك آشتون كارتر هاتفيا الوضع في سوريا.

المصدر: نوفوستي