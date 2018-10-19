ترامب: بومبيو لم يطلع على أي فيديو أو تسجيل صوتي حول ما حدث في القنصلية السعودية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، لم يطلع على أي شريط فيديو أو تسجيل صوتي يوثق ما حصل للصحفي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة: "لم يتم أبدا تسليم أي تسجيلات صوتية أو أشرطة فيديو لما حدث في القنصلية السعودية للوزير بومبيو أو عرضها عليه. هذه أخبار كاذبة!".

Secretary of State Mike Pompeo was never given or shown a Transcript or Video of the Saudi Consulate event. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 октября 2018 г.

وفي وقت سابق من اليوم نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تكون السلطات التركية قد سلمت أي تسجيل صوتي يتعلق بقضية خاشقجي إلى بومبيو أو أي مسؤول أمريكي آخر، خلافا لما ورد في بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص.

كما أكدت الخارجية الأمريكية أن بومبيو لم يستمع أثناء زيارته الأخيرة لتركيا قبل يومين إلى "ملفات صوتية سجلت أثناء مقتل الصحفي السعودي".

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وأمس الخميس أجرى ترامب لقاء في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي الذي أبلغه بنتائج زيارتيه إلى السعودية وتركيا في إطار جهود الولايات المتحدة لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي.

وقال بومبيو، في تصريح صحفي أدلى به بعد اللقاء، إنه طلب من ترامب منح السعودية وتركيا "عدة أيام إضافية" لإنجاز التحقيقات في القضية، مشيرا إلى أنه أكد بوضوح للقيادة السعودية أن بلاده تتعامل بجدية حازمة مع الحادث.

وذكر بومبيو أن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، تعهد شخصيا لترامب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في ملابسات اختفاء الصحفي السعودي، لكنه شدد على أن السعودية حليف بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات