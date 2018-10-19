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أفغانستان.. تأجيل انتخابات نيابية في قندهار إثر اغتيال قائد شرطة الولاية

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أفغانستان.. تأجيل انتخابات نيابية في قندهار إثر اغتيال قائد شرطة الولاية
Reuters Omar Sobhani
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الأفغانية عن تأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية في ولاية قندهار الاستراتيجية جنوب البلاد، على خلفية هجوم طالبان الذي أودى أمس بحياة قائد الشرطة الجنرال عبد الرازق.

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وأكد المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، في بيان أصدره بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي، تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى في الولاية غدا السبت لأسبوع، على أن تعلن لجنة الانتخابات المستقلة الموعد الجديد.

وأسفر هجوم أمس الذي تبنته حركة "طالبان" عن مقتل قائد شرطة الولاية وإصابة 13 شخصا، بمن فيهم حاكم الولاية والرئيس الإقليمي لمديرية الأمن الوطني وأمريكيان اثنان، ونجا منه قائد قوات الناتو في أفغانستان الجنرال الأمريكي أوستن سكوت ميلر.

واستهدف الهجوم المسؤولين الأفغان والأمريكيين عقب اجتماع ثنائي، وتورط فيه أحد حراس الجنرال عبد الرازق.

المصدر: أ ف ب

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