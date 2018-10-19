جنرال أمريكي بعد هجوم قندهار: لا أعتقد أنني كنت مستهدفا

اعتبر الجنرال سكوت ميلر، قائد بعثة "الدعم الحازم" الأمريكية في أفغانستان أنه لم يكن مستهدفا بهجوم مسلح أسفر عن مقتل قائد الشرطة بولاية قندهار الأفغانية، يوم الخميس.

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وفي تصريح أدلى به لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الجمعة، قال ميلر:"كان هذا المكان ضيقا جدا، لكنني لم أكن أنا المستهدف بحسب تقديري".

وكان قائد شرطة ولاية قندهار الأفغانية، عبد الرازق، قُتل، أمس الخميس، جراء عملية اغتيال تبنتها حركة "طالبان" ونجا منها أكبر قيادي عسكري أمريكي في البلاد الجنرال أوستن سكوت ميلر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن عبد الرازق الذي يعتبر من أقوى القياديين الأمنيين في أفغانستان قُتل برصاص حارسه عند مغادرته اجتماعا عُقد اليوم في مقر حاكم الولاية وشارك فيه الجنرال الأمريكي.

كما أكد المصدر أيضا إصابة حاكم الولاية والرئيس الإقليمي لمديرية الأمن الوطني جراء الهجوم.

المصدر: "رويترز"