"نيويورك تايمز": كوشنر يحث ترامب على دعم ولي العهد السعودي

حث جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، على دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يتعلق بقضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الجمعة، عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله إن كوشنر "يحث ترامب على الوقوف بجانب الأمير محمد بن سلمان".

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وأضاف المصدر أن كوشنر: "يتحدث عن قدرة ولي العهد السعودي على النجاة من الغضب الدائر كما تجاوز النقد في السابق".

والأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن كوشنر اتصل بولي العهد السعودي بشأن قضية خاشقجي، دون الكشف عن محتوى المكالمة.

فيما كشف مصدر مطلع لـ"CNN"، أن "الأمير محمد بن سلمان هو من بادر بنفسه بالاتصال بالبيت الأبيض للتحدث مع كوشنر، بعدما بدأت قضية اختفاء خاشقجي تنال منه".

وأضاف المصدر أن محمد بن سلمان: "اتصل تحديدا بكوشنر، كونه صلته الرئيسية بالبيت الأبيض، لنفي الاتهامات". وتابع بالقول إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون انضم لاحقا للمكالمة، وبعدها أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو حديثه مع الأمير، موضحا أنه "لن يكون قادرا على الالتفاف حولهم".

ووصف المصدر الاتصالات بأنها كانت "صريحة"، وقال إن الولايات المتحدة تواصل "السير على حبل مشدود" في هذا الملف.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه، وأثارت القضية ضجة كبرى في العالم.

المصدر: "نيويورك تايمز" + "CNN"