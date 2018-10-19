كوريا الجنوبية تستنكر تصريحات لترامب "تمس سيادتها"

استنكر مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، مون جونغ إن، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول علاقات بلاده مع كوريا الشمالية.

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وأكد مون اليوم الجمعة على أن بلاده ليست بحاجة لموافقة واشنطن، على رفع عقوباتها التي تفرضها على كوريا الشمالية، وذلك في رد على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي قال فيها: "ليس بإمكانهم (كوريا الجنوبية) فعل أي شيء دون موافقتنا".

وقال: "إن كلمة موافقة خاطئة، كان عليه استخدام كلمة استشارة أو توافق بدلا منها".

وشدد المستشار على أن بلاده تتمتع بالسيادة والاستقلال وليست بحاجة لموافقة واشنطن لرفع عقوباتها (كوريا الجنوبية) عن كوريا الشمالية.

يذكر أن وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، ذكرت في وقت سابق، إن سيئول تنظر في ما إذا كانت ستلغي العقوبات التي فرضتها من جانب واحد على كوريا الشمالية في أعقاب إغراقها سفينة حربية كورية جنوبية في عام 2010.

المصدر: وكالات