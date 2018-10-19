فوكس نيوز تنشر قائمة بتعاملات ترامب التجارية مع السعودية!

نشرت شبكة "فوكس نيوز" قائمة بأبرز الصفقات والتعاملات التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية يبدأ أولها عام 1991، فيما أورخ آخرها عام 2017.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد قبل يوم من نشر هذه القائمة، أنه لا يرتبط بأية مصالح مالية مع السعودية، واصفا أي أخبار تناقض ذلك بأنها "زائفة".

Trump & Saudi Business:

•1991: Sold yacht to Saudi Prince

•2001: Sold 45th floor of Trump World Tower to Saudis

•Jun 2015: I love the Saudis...many in Trump Tower

•Aug 2015: "They buy apartments from me...Spend $40M-$50M"

•2017: Saudi lobbyists spent $270K at Trump DC hotel — Fox News Research (@FoxNewsResearch) October 16, 2018

يذكر أن ترامب يتهم بشكل دوري العديد من الوسائل الإعلامية الأمريكية بأنها تتعمد نشر "أخبار زائفة" عنه.

المصدر: فوكس نيوز