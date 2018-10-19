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فوكس نيوز تنشر قائمة بتعاملات ترامب التجارية مع السعودية!

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فوكس نيوز تنشر قائمة بتعاملات ترامب التجارية مع السعودية!
Reuters
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نشرت شبكة "فوكس نيوز" قائمة بأبرز الصفقات والتعاملات التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية يبدأ أولها عام 1991، فيما أورخ آخرها عام 2017.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد قبل يوم من نشر هذه القائمة، أنه لا يرتبط بأية مصالح مالية مع السعودية، واصفا أي أخبار تناقض ذلك بأنها "زائفة".

يذكر أن ترامب يتهم بشكل دوري العديد من الوسائل الإعلامية الأمريكية بأنها تتعمد نشر "أخبار زائفة" عنه.

المصدر: فوكس نيوز

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