المحكمة العليا في إسرائيل تلغي قرارا بمنع دخول طالبة أمريكية

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس قرارا يمنع طالبة أمريكية من دخول إسرائيل بسبب دعمها لحملة مقاطعة تستهدف الدولة .

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ووصلت الطالبة الأمريكية "لارا القاسم" إلى مطار تل أبيب في الثاني من شهر أكتوبر الحالي وبحوزتها تأشيرة للدراسة في جامعة القدس العبرية لكنها منعت من دخول إسرائيل.

وأكدت المحكمة بأن قرار منعها من دخول البلاد إجراء خطير يمكن أن يؤدي إلى ضرب أسس الديموقراطية في إسرائيل.

وأصدرت الجامعة العبرية بيانا تعليقا على الحكم جاء فيه "إن الجامعة العبرية في القدس تعرب عن سرورها لتمكنها من استقبال الطالبة الجديدة لارا القاسم التي ستبدأ الأسبوع المقبل الدراسة للحصول على شهادة ماجستير في حقوق الإنسان في كليتنا للحقوق".

وقادت القاسم في عام 2017 أثناء دراستها في ولاية فلوريدا الأمريكية، فرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين وهي منظمة تقوم بتنظيم حملات لمقاطعة إسرائيل.

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