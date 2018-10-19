بيسكوف: لا توجد علاقات خاصة بين بوتين وترامب

تحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال بيسكوف في حديثه للقناة الروسية الأولى: "لا أعرف مدى احتمال وجود أي كيمياء في العلاقات بين رؤساء البلدان، وتقييمه أمر صعب. ولا يمكن لأي كيمياء أن يجبر رئيس دولة على التخلي عن الدفاع عن مصالح دولته".

وأشار إلى أن خير مثال على ذلك هو علاقات الصداقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر.

وذكر: "إنهما صديقان في الحياة العادية، ولا تزال الصداقة بينهما موجودة حتى الآن. ولكن عندما كان شرودر يحتل منصب المستشار الألماني، كانا يتجادلان حول المسائل الحيوية بشكل شديد وبعناد".

وتابع: "أما السؤال حول أي علاقات خاصة (لبوتين) مع ترامب فإنني لا أعتقد، فلم تكن هناك أي إمكانية لذلك. إن الكيمياء من النظرة الأولى أو الحب من النظرة الأولى فإنه أمر مختلف تماما. لم يكن بإمكان بوتين وترامب أن يشعرا ببعضهما البعض. ولم يجد طرح بعض المسائل في اللحظات النادرة من الاتصالات بين الرئيسين الروسي والأمريكي انعكاسا في الأعمال الحقيقية، وهذا ما يثير خيبة الأمل".

وجرت أول المحادثات الشاملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الـ16 من يوليو الماضي في العاصمة الفنلندية هلسينكي. وبعد انتهائها أعلن الرئيسان اهتمامهما بتحسين العلاقات بين البلدين.

المصدر: نوفوستي