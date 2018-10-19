ابنة بوش: أشباح في البيت الأبيض وموسيقى مجهولة المصدر تنبعث من مواقده

كشفت جينا بوش-هاغر، ابنة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، عن وجود أشباح تتجول في البيت الأبيض ليلا، ونقلت صحيفة هافينغتون بوست تصريحها هذا أثناء استعراض على قناة NBC.

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وروت المرأة التي عاشت فترة المراهقة في البيت الأبيض أثناء ولاية رئاسة والدها التي استمرت 8 سنوات، قائلة: في ليلة ليلاء انبعثت من مدخنة الموقد في إحدى غرف البيت الأبيض، نغمات موسيقى عشرينيات القرن الماضي.. وسمعت ذلك ليس لوحدي بل وسمعت ذلك معي شقيقتي باربرا.

وتابعت: "قفزت مشدوهة إلى سرير باربرا، التي استمعت لذات النغمات بانشداه لا يخلو من الخوف.. ولم نتمكن من النوم".

وقالت بوش هاغر: "ناقشنا هذا الأمر فيما بيننا أنا وشقيقتي ولم نخبر أحدا به. لكن الأشباح حضرت بنوايا حسنة على ما يبدو. لقد كانت أشباحا ودودة".

بعد أسبوع ، تكررت القصة.. قصة انبعاث نغمات وألحان موسيقية، ولكن هذه المرة، وفقا لها، تدفق غناء الأوبرا من الموقد نفسه، رغم أن النار موقدة فيه.

وزعمت بوش هاغر أنها أخبرت صديقا كان يعمل في البيت الأبيض حول هذا الأمر، لكن الأخير لم يكن مندهشا على الإطلاق وأجابها: "أوه، جينا، إذا قلت لك ما سمعت، فلن تصدقي ذلك".

ولدت جينا بوش (الآن جينا ويلش هاغر نسبة لعائلة زوجها) في 25 نوفمبر 1981 في دالاس، بولاية تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، في عائلة جورج ولورا بوش. لديها أخت توأم، هي باربرا. تلقت تعليمها الابتدائي في ولاية تكساس، ثم درست في جامعة تكساس وحصلت على شهادة جامعية في اللغة الإنجليزية.

وفي 29 أبريل 2001، تم اتهامها بتعاطي الكحول قبل بلوغ سن الـ 21 عاما، حيث أقدمت على استخدام وثائق مزورة أثناء محاولتها شراء الكحول. في 10 مايو 2008 تزوجت جينا من السياسي هنري هاغر ورزقا بابنتين.

المصدر: نوفوستي