ترامب يثني على ميلانيا لرباطة جأشها: إنها السيدة الأولى الرائعة

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زوجته ميلانيا لرباطة جأشها والهدوء الذي أظهرته أثناء حادثة تصاعد الدخان على متن الطائرة التي كانت تقلها.

وقال ترامب في اجتماع بمدينة مونتانا اليوم الجمعة: "كانت هناك مشكلة أمس. شهدتم أنه اندلع هناك حريق على متن الطائرة. واتصلوا بي وقالوا: السيد الرئيس، إن زوجتكم في الجو، وهناك حريق على متن الطائرة. وقلت: لا تقل لي ذلك، لا تقل. وقاموا بالهبوط. إنهم الطيارون الممتازون. وهي أحسنت أيضا. وسألت عندما عرفت عن الحادث: كيف تعاملت مع ذلك؟ هل كانت خائفة؟ قالوا: لا السيد الرئيس. وسألت: ما الذي كانت تعمله؟ قالوا: حافظت على هدوئها. ولم يكن بإمكاننا الثقة بذلك. وكانت لدى الجميع مناشف مبللة على وجوههم. وربما كنت سأعمل نفس شيء. لكنها جلست بهدوء. إنها السيدة الأولى الرائعة".

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أمس الخميس بأن الطائرة التي كانت تحمل ميلانيا ترامب، قد اضطرت لقطع رحلتها والعودة إلى القاعدة العسكرية في ماريلاند بسبب عطل ميكانيكي.

فبعد 10 دقائق من إقلاع الطائرة لاحظ الصحفيون الموجودون على متنها دخانا داخل الطائرة وشعروا برائحة الحريق.

المصدر: نوفوستي