الخارجية الأمريكية: خروج إيران من سوريا يجب أن يتم دون شروط

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك، في تصريح لـRT يوم الخميس، إنه يعتقد أن خروج القوات الإيرانية أو القوات التابعة لطهران يجب أن يتم دون شروط.

وأضاف أن التدخل الإيراني في سوريا يمثل تدخلا في شؤون السوريين ويمثل أمرا خطيرا جدا يعيق إمكانية الوصول إلى حل سياسي للوضع في سوريا.

وأكد ناثان تك أن القوات الإيرانية تدفع دمشق نحو حسم عسكري، متابعا بالقول إن الحسم العسكري في سوريا مستحيل.

وبين المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أن تلك القوات تشارك يوميا في انتهاكات ضد المدنيين الأبرياء السوريين، مشددا على أهمية خروج القوات الإيرانية من سوريا.

وردا على سؤال كيف للولايات المتحدة أن تمنع استعانة دمشق بحلفائها خاصة وأن واشنطن تتدخل في الشأن السوري؟، صرح بأن السلطات السورية لا تتمتع بالشرعية حتى تدعو قوات أجنبية للأراضي السورية.

المصدر: RT