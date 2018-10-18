ترامب: يبدو أن خاشقجي ميت بالفعل والتداعيات ستكون وخيمة جدا

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي، ميت بالفعل، مشددا على أن تداعيات هذا الحادث ستكون وخيمة.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الخميس، في قاعدة أندريوس الجوية بولاية ماريلاند، ردا على سؤال حول ما إذا كان خاشقجي ميتا: "يبدو لي أنه بالفعل هكذا وإنه لأمر محزن جدا".

وأضاف ترامب: "لا نزال ننتظر نتائج التحقيقات، وأعتقد أننا سنحصل عليها قريبا جدا وسندلي آنذاك بتصريح قوي جدا، لكن حتى الآن نحن في انتظار نتائج 3 عمليات تحقيق مختلفة، وسنكون قادرين على الوصول إلى حقيقة الأمر في وقت قريب جدا".

وأردف الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال حول التداعيات المحتملة بالنسبة للسعودية حال تبين أنها تقف وراء اغتيال خاشقجي: "إنها ستكون وخيمة جدا، وهذا الوضع سيء للغاية، لكن لنتريث ونرى ماذا سيحدث".

ترامب: الادعاءات حول تورط محمد بن سلمان في اغتيال خاشقجي تثير تساؤلات حول تحالفنا مع السعودية وأشعلت أزمة في سياستنا الخارجية

وفي سياق متصل، أعرب ترامب، في مقابلة وجيزة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بالمكتب البيضاوي في وقت سابق من اليوم، عن ثقته بمصداقية التقارير الاستخباراتية الواردة من مصادر عدة والتي ترجح بشكل كبير أن يكون هناك دور سعودي على مستوى عال في اغتيال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي أنه "اعترف بأن الادعاءات القائلة إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من أعطى الأمر باغتيال خاشقجي، أثارت تساؤلات عميقة حول تحالف الولايات المتحدة مع السعودية وأشعلت واحدة من أكبر الأزمات السياسية الخارجية منذ توليه الرئاسة".

يتبع...