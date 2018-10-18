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القوات البحرية التركية تعترض فرقاطة يونانية شرق المتوسط

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القوات البحرية التركية تعترض فرقاطة يونانية شرق المتوسط
AFP / Angelos Tzortzinis
فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية - أرشيف -
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اعترضت القوات البحرية التركية، يوم الخميس، فرقاطة يونانية، قالت إنها تحرشت بسفينة "خير الدين بربروس" التي تجري أبحاثا شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".

وقالت الخارجية التركية إنها تنصح اليونان بتجنب التصرفات التي من شأنها تصعيد التوتر في البحر المتوسط.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة الأناضول، فإن سفينة "خير الدين بربروس"، بدأت مساء الأربعاء بإجراء أبحاث في منطقة غوزال يورت البحرية التابعة لتركيا.

وعند صباح الخميس، تعرضت السفينة التركية لتحرش من قبل الفرقاطة اليونانية بشكل مخالف للقوانين الدولية، وعلى إثر ذلك قامت عناصر من القوات البحرية التركية باعتراض الفرقاطة اليونانية.

المصدر: وكالة الأناضول

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