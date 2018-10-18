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مدفيديف يستبعد احتمال استخدام القوة كرد على العقوبات الأمريكية

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مدفيديف يستبعد احتمال استخدام القوة كرد على العقوبات الأمريكية
Sputnik Alexander Astafyev
مقابلة رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف مع قناة "Euronews"
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أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن الردود الروسية على العقوبات الأمريكية قد تكون مختلفة وغير متناسبة مستبعدا في الوقت ذاته احتمال استخدام القوة.

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وقال مدفيديف في حديثه لقناة "يورو نيوز": "من الممكن أن تكون الردود مختلفة".

وردا على السؤال حول احتمال استخدام القوة أضاف: إنه أمر مستبعد تماما في العالم الحديث".

وتابع: إننا دولة مسؤولة وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. وتعد هذه المسائل من صلاحيات السلطة العليا للبلاد، ومن صلاحيات رئيس البلاد. وتوجد هناك في العالم أشكال مختلفة للرد، بما فيها، كما قلت، الردود غير المتناسبة. وليس من الضروري أن الحديث يدور عن الإجراءات العسكرية. وليس من الضروري الرد على أي تهديدات اقتصادية أو تخويف اقتصادي بطرق اقتصادية متكافئة. إنه أمر أكيد تماما".

هذا وأشار مدفيديف من جديد إلى أن "العقوبات طريقة سيئة"، مضيفا أن هذا "ما نشير إليه دائما. وهذا ليس نحن من بدأ فرض العقوبات ولا يجب علينا إنهاؤها".

المصدر: نوفوستي

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