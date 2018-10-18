رائد الفضاء الأمريكي هيغ منذهل من مهنية وسرعة تنسيق رجال الإنقاذ الروس

أعرب رائد الفضاء الأمريكي، نيك هيغ، عن دهشته من مهنية وسرعة تنسيق رجال الإنقاذ الروس الذين ساعدوه ورائد الفضاء الروسي، على الخروج من الكبسولة بعد الهبوط الاضطراري الأسبوع الماضي.

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وشرح هيغ لرئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ، جيم بريندنشتاين، كامل عملية هبوطه الاضطراري الآمن في حالة الطوارئ والعودة بسلام إلى الأرض، وتم تسجيل محادثته على شريط فيديو وزعته وكالة ناسا.

ووفقا له، بعد الهبوط مباشرة، حاول الطاقم معرفة ما إذا كان ينبغي عليهما الخروج من الكبسولة بأنفسهما أو انتظار مساعدة رجال الإنقاذ.

وقال هيغ: "كان هناك ثلاثة من مظليي الإنقاذ الروس. بمجرد أن اكتشفوا مكان هبوطنا، هبطوا... وبعد بضع دقائق فقط دق أحدهم على نافذة الكبسولة المجاورة لي، وأظهر لي علامة استفسار عمّا إذا كل شيء على ما يرام؟ أجبته بابتسامة عريضة، وبعد ذلك فتح قمرة الكبسولة".

وأشار هيغ إلى أنه "لم يفاجأ بدعم رجال الإنقاذ ومدى نجاحهم"، وقال " كان شرفًا لي أن أشارك في هذه العملية".

وتابع رائد الفضاء الأمريكي: "لقد أدهشني رد فعلهم (الروس). من الواضح أنهم يستعدون لكل شيء بإتقان، لكنهم لم يكونوا في حاجة إلى استخدام (هذه المهارات) التي اكتسبوها على مدى 35 عامًا. لقد تفاعلوا بسرعة كبيرة بحيث يمكنك أن ترى مدى جدية ما يقومون به من واجباتهم وأعمالهم".

ووفقا له، لم يفاجأ بمهنية رجل الفضاء والإنقاذ الروس، لأنه كان يرى في كل يوم مدى احتراف المتخصصين الروس، وممارستهم التدريبات المهنية الشاقة لفترة طويلة في مدينة النجوم بضواحي موسكو.

وعبّر هيغ عن شعوره بالعافية والارتياح، وقال أنه هروّل مع زوجته يوم الأربعاء لمسافة 10 أميال (16 كم). واغتنم فرصة حديثه مع رئيس ناسا بريندنشتاين ليطلب منه إعادة إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية في الرحلة المقبلة، وقال له :"يمكنك الاعتماد عليّ، سأكون هناك".

في 11 أكتوبر الجاري، وفي أول حادث من نوعه في تاريخ روسيا الحديثة وفي برنامجها الفضائي المأهول، لم يتمكن مركبة صاروخ الإطلاق من إيصال مركبة الفضاء Soyuz MS-10 مع الطاقم الجديد المتكون من الروسي أليكسي أوفشينين والأمريكي نيك هيغ، إلى المدار، لكن رائدي الفضاء تمكنا من القفز بواسطة كبسولة الإنقاذ والعودة بسلام إلى الأرض.. ولم يصب أي منهما.

بالنسبة إلى الرائد الروسي أوفشينين الذي سبق أن أمضى 172 يومًا في الفضاء، كانت رحلة الطوارئ هذه هي الثانية في حياته المهنية، بعد الأولى التي حدثت عام 2016،أما زميله الأمريكي هيغ فهو يتوجه إلى الفضاء لأول مرة.

المصدر: نوفوستي