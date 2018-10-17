ظريف: الولايات المتحدة بعقوباتها تنتهك مبدأ سيادة القانون

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة تنتهك مبدأ سيادة القانون وتظهر عدم احترام حقوق الإنسان لشعب بأكمله من خلال فرض عقوبات على الشركات الإيرانية.

وكتب ظريف تغريدة على موقع تويتر جاء فيها: "العقوبات الأمريكية الأخيرة تنتهك لائحتين من لوائح محكمة العدل الدولية هما: تجنب إعاقة الإمدادات الإنسانية وتجنب تفاقم التناقضات.. تجاهل تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان لشعب بأكمله.. هذا هو العداء الإجرامي الذي تمارسه السلطات الأمريكية ضد الإيرانيين، معزز بنزعة فرض العقوبات".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ، كتب ظريف في تويتر أن "إدمان الولايات المتحدة على العقوبات أصبح خارج نطاق السيطرة".

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على 20 شركة وبنك بزعم صلتها بميليشيات الباسيج بسبب ما قالت واشنطن إنه تجنيد وتدريب أطفال جنود للحرس الثوري الإيراني.

US addiction to sanctions is out of control. Iranian private bank key to food/medicine import is designated because of alleged EIGHT degrees of separation w/ another arbitrary target. In comparison, all humans on planet are connected by SIX degrees of separation. You do the math. — Javad Zarif (@JZarif) 17 октября 2018 г.

وشملت القائمة السوداء الأمريكية، على وجه الخصوص، شركات استثمارية، ومجموعات مالية، ومؤسسات تعمل في استخراج الزنك وإنتاج الصلب، وكذلك بنكين وصندوق تعاون. وتقع جميع مقرات هذه المؤسسات داخل إيران.

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المصدر: تاس