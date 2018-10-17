بث مباشر.. تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول من قبل المحققين الأتراك
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يواصل فريق التحقيق التركي التفتيش والتحري في إطار التحقيقات في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.
وأظهرت مشاهد بثت على الهواء مباشرة من أمام مقر إقامة القنصل السعودي، تحركات المحققين الأتراك مستخدمين كلبا يتعقب الآثار داخل حديقة المنزل الخلفية.
وتعتبر هذه العملية الثانية التي يجريها المحققون الأتراك عقب تفتيشهم مبنى القنصلية السعودية يوم الاثنين الماضي واستمرت لمدة 9 ساعات.
المصدر: وكالات
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