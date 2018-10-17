بومبيو: لم نتخذ قرارا بعد بشأن العقوبات المفروضة على تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه يتوقع صدور قرار قريبا بخصوص العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا.

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وأشار مايك بومبيو إلى أن بعض العقوبات كان مرتبطا بشكل مباشر باحتجاز أنقرة القس الأمريكي آندرو برانسون الذي أطلقت سراحه الأسبوع لماضي.

وجاء في تسجيل صوتي بثته شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية أن بومبيو قال للصحفيين على متن طائرة عقب زيارة لتركيا "سيكون لدينا قرار بشأن ذلك قريبا".

وأضاف: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأحتاج للتحدث إلى الرئيس بشأن ذلك".

وتحدث بومبيو للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء، بعد أيام من إطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برانسون.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو رحب بإطلاق سراح برانسون خلال اجتماعيه مع أردوغان وجاويش أوغلو، لكنه أثار كذلك المخاوف بشأن آخرين محتجزين في تركيا ومنهم عالم أمريكي من أصل تركي عمل في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

المصدر: رويترز