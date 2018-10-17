السجن ربع قرن لرجل حرق مسجدا في الولايات المتحدة

أصدرت محكمة أمريكية مؤخرا حكما بالسجن ربع قرن على مواطن أمريكي من ولاية تكساس أدين بإحراق مسجد، حسبما أفادت وزارة العدل في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن محكمة في مدينة فيكتوريا قضت على مارك فينسينت بيريز البالغ من العمر 26 عاما، بالسجن لمدة تزيد عن 24 سنة.

ووفقا لها، فقد وجدت المحكمة مثبتا تهمة إضرام النار في مبنى المركز الإسلامي، الذي شمل مسجدا، ضد بيريز مسترشدا بكراهية المسلمين.

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وقد اندلع حريق هائلا، في الـ 28 يناير عام 2017، في المركز الإسلامي الواقع في مدينة فيكتوريا، الذي تعرض لجرائم كراهية وتخريب في قبل ذلك.

المصدر: نوفوستي