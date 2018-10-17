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أفغانستان.. قتلى وجرحى بهجوم قرب قاعدة باغرام الأمريكية

أخبار العالم

أفغانستان.. قتلى وجرحى بهجوم قرب قاعدة باغرام الأمريكية
Reuters
(صورة أرشيفية)
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قال مسؤولون حكوميون أفغان إن انتحاريا فجر نفسه فقتل مدنيين اثنين وأصاب ثلاثة جنود أجانب ومدنيين اثنين آخرين قرب قاعدة باغرام الأمريكية الأكبر في أفغانستان.

وقال قائد شرطة إقليم باروان الذي توجد فيه قاعدة باغرام، محمد محفوظ والي زادة إن "انتحاريا مترجلا استهدف القوات الأجنبية أثناء قيامها بدورية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فم تعرف حتى الآن جنسية الجنود المصابين الأجانب.

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وأعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إن الهدف الرئيسي كان قوات حلف شمال الأطلسي. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحلف.

وأكدت المتحدثة باسم حاكم باروان وحيدة شاهكار، وقوع الهجوم في منطقة باغرام، قائلة: "قتل مدنيان وأصيب آخران". ونقل المصابون وهما امرأتان إلى القاعدة الجوية لتلقي العلاج.

المصدر: رويترز

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