السلطات الفرنسية تغلق "جمعية الزهراء" الشيعية في البلاد

أصدرت السلطات الفرنسية يوم الأربعاء رسميا أمرا بإغلاق مركز جمعية الزهراء الشيعي الواقع في منطقة غراند سانت شمالي البلاد، لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى تجميد أصوله.

وجاء أمر الإغلاق على خلفية عملية مداهمة كانت الشرطة قامت بها في الثاني من أكتوبر الجاري.

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وحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فقد قرر مدير شرطة منطقة الشمال ميشال لالاند، أن يتم إغلاق المركز الشيعي بتهمة "نشر الإسلام الشيعي المتطرف في أوروبا"​​​.

ونفذت الشرطة الفرنسية في الثاني من أكتوبر الجاري عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وداهم حوالي 200 شرطي مركز جمعية الزهراء الإسلامية الشيعية شمال البلاد، ووجدوا أسلحة غير مرخصة كما داهموا منازل المشرفين على الجمعية، واعتقلوا عدة أشخاص.

وكانت مديرية الشرطة صرحت بأنها "تراقب نشاطات هذه الجمعية، بسبب الدعم الذي يقدمه المشرفون عليها لجماعات "إرهابية"، ولحركات تروج لأفكار معادية لمبادئ الجمهورية".

وجمعية "الزهراء"، إسلامية شيعية تأسست عام 2005، وتعمل في المجالات الاجتماعية وتنظم فعاليات دينية.

Par arrêté du 15 octobre, le @prefet59 du Nord a fait fermer le Centre Zahra à Grande-Synthe (au titre de la loi #SILT)

Le centre avait fait l'objet d'une vaste opération il y a deux semaines pic.twitter.com/JofT2qtNLY — Pierre Januel (@PJanuel) 17 октября 2018 г.

المصدر: سبوتنيك