كوريا الجنوبية ترفض منح اللجوء لـ 400 يمني

رفضت كوريا الجنوبية الأربعاء طلبات لجوء قدمها نحو 400 يمني أثار وصولهم قبل أشهر إلى جزيرة جيجو غضبا شعبيا عارما.

ورغم معاناتها من حرب مدمرة في التاريخ المعاصر، فإن كوريا الجنوبية لا تمنح صفة لاجئ إلا لقلة من مقدمي طلبات اللجوء.

ووصل نحو 500 شخص من اليمن إلى جزيرة جيجو في وقت سابق من العام الحالي، مستفيدين من تسهيلات قدّمتها الجزيرة الجنوبية تتيح الدخول إليها من دون تأشيرة.

وأثار وصولهم موجة غضب شعبي وعداء تجاه المهاجرين في بلاد لا يشكل الأجانب فيها سوى نحو 4 بالمئة من مجمل عدد سكانها، ويأتي الأجانب بغالبيتهم من الصين وجنوب شرق آسيا إلى كوريا الجنوبية، ويعاني العمال المهاجرون كثيرا من التمييز.

ووقع نحو 700 ألف كوري عريضة على الموقع الإلكتروني للرئاسة الكورية الجنوبية للمطالبة بتشديد أكبر لقوانين الهجرة في بلد يعتبر بين الأكثر تشددا في هذا المجال.

وتم استثناء اليمنيين من نظام عدم الحاجة لتأشيرة دخول إلى جيجو.

ومن أصل 481 يمنيا قدموا رسميا طلبات لجوء رفض طلب 34 منه اليوم الأربعاء، بحسبما أعلنت وزارة العدل الكورية التي أوضحت أن 339 منهم منحوا حق الإقامة لمدة عام لدواع إنسانية كما تم تأجيل النظر في أوضاع 85 آخرين، ويمكن لمن رفض طلبهم التقدم بطعون.

المصدر: أ ف ب