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بالفيديو.. طائرة ميلانيا ترامب تهبط بسلام عقب إصابتها بـ"عطل ميكانيكي"

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بالفيديو.. طائرة ميلانيا ترامب تهبط بسلام عقب إصابتها بـ
KEVIN LAMARQUE
ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكدت قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن طائرة السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب عادت إلى قاعدة "أندرو" الجوية، عقب تعرضها لـ "مشكلة ميكانيكية".

ونقلت القناة عن صحفيين كانوا على متن الطائرة، أن "مقصورة الركاب بدأت تمتلئ بالدخان بعد عشر دقائق من إقلاع الطائرة، وانتشرت رائحة تشبه رائحة شيء يحترق".

وأشار عدد من الصحفيين أن طاقم الطائرة طلب من الركاب وضع المناديل المبللة بالماء في حال اشتدت الرائحة.

وهبطت الطائرة وهي من طراز بوينغ "سي – 32 آ" بسلام، وكان على متنها بالإضافة إلى ميلانيا ترامب، سكرتير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار وعدد من الصحفيين.

من جهتها، أكدت ستيفاني غريشام، المتحدثة الإعلامية باسم ميلانيا ترامب، أن الحادث كان "مشكلة ميكانيكية ثانوية.. كل شيء على ما يرام والجميع آمنون"... "السيدة ميلانيا أبقت على رحلتها وقررت أن تستقل طائرة أخرى".

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي متوجه إلى مستشفى توماس جيفرسون الجامعي في ولاية فيلادلفيا، إذ من المقرر أن تلقي محاضرة عن أضرار الامتناع عن الولادة.

المصدر: سي. أن. أن.

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