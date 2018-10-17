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ماي: ناقشنا مع الإمارات قضية الأكاديمي البريطاني المعتقل هناك

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ماي: ناقشنا مع الإمارات قضية الأكاديمي البريطاني المعتقل هناك
Gettyimages.ru
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن وزير الخارجية جيريمي هانت أثار قضية اتهام أكاديمي بريطاني بالتجسس في الإمارات مع السلطات هناك.

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وقالت ماي للبرلمان: "مسؤولون من وزارة الخارجية يقدمون المساندة للسيد هيدجز وأسرته وأثاروا القضية مع الإماراتيين على أعلى المستويات". وأضافت "وزير الخارجية شخصيا أثار المسألة" مع المسؤولين الإماراتيين.

وقالت الإمارات إنها وجهت تهمة التجسس إلى ماثيو هيدجز "31 عاما"، طالب الدكتوراه في جامعة درم البريطانية، وذلك بعد خمسة أشهر من القبض عليه في نهاية رحلة دراسية.

المصدر: رويترز

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