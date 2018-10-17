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الممثل الأمريكي للشأن السوري يؤكد انسحاب إرهابيين من إدلب

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الممثل الأمريكي للشأن السوري يؤكد انسحاب إرهابيين من إدلب
ammonnews.net
الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا جيمس جيفري
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أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا جيمس جيفري أن جزءا من الإرهابيين انسحبوا من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب السورية، بموجب الاتفاق الروسي التركي بشأن استقرار الوضع هناك.

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وقال جيفري للصحفيين اليوم الأربعاء في أنقرة إن "سحب الأسلحة الثقيلة اكتمل وفقا لكل التقديرات، وقد اتفقت تركيا وروسيا على ذلك بشكل عام. هناك بعض التساؤلات بشأن ما إذا كان كل المنتمين لهيئة تحرير الشام قد غادروا.. تلك مشكلة نواجهها في كل مكان عند التعامل مع التنظيمات الإرهابية التي تعمل في أسبوع واحد لصالح تشكيل صديق، وفي أسبوع آخر تنضم إلى منظمة إرهابية ما. لكن بعض الإرهابيين قد غادروا هذه المنطقة بالفعل".

وقد اتفق الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في سبتمبر الماضي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومترا على خطوط التماس بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة في محافظة إدلب، بحلول 15 أكتوبر الجاري. ويقضي الاتفاق بسحب كل الأسلحة الثقيلة من تلك المنطقة.

المصدر: وكالات

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