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4 قتلى بينهم مرشح للانتخابات بتفجير قنبلة في أفغانستان

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4 قتلى بينهم مرشح للانتخابات بتفجير قنبلة في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
(صورة أرشيفية)
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أعلن مسؤولون أفغان مقتل 4 أشخاص بينهم مرشح للانتخابات الأفغانية بتفجير قنبلة زرعت داخل مكتبه في إقليم هلمند، وتبنت حركة طالبان التفجير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي كبير قوله إن عبد الجبار قاهر أمان، الذي كان يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية يوم السبت المقبل، قتل في الهجوم ليكون عاشر مرشح يلقى مصرعه في الشهرين الأخيرين. واختطف مرشحان وأصيب أربعة بهجمات شنها متطرفون.

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وذكر المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند عمر زواك، إن التفجير أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

من جانب آخر، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم في عاصمة الإقليم لشكركاه.

ووفقا للوكالة، فإن هذا الهجوم يأتي بعد مقتل 22 شخصا الأسبوع الماضي بتفجير في حشد انتخابي لمرشحة في إقليم طخار شمال شرقي أفغانستان.

المصدر: رويترز

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