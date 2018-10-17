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حليف ميركل: أوروبا قد تضطر لتصحيح سياساتها مع السعودية

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حليف ميركل: أوروبا قد تضطر لتصحيح سياساتها مع السعودية
Reuters / Hannibal Hanschke
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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رجح جورجن هارت المعني بالسياسة الخارجية في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن تضطر أوروبا لتعديل علاقاتها مع السعودية، استنادا إلى نتيجة التحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

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وقال هارت، عبر إذاعة دويتشلاند فونك: "ما سيظهر في الأيام المقبلة سيكمل تلك الصورة. قد تضطر أوروبا لتصحيح سياساتها تجاه السعودية".

وتابع: "علينا استغلال نفوذنا الاقتصادي حتى تبقى السعودية على مسار يضمن الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "من السابق لأوانه وضع اقتراحات ملموسة لتغيير السياسات لكنه لا توجد لدينا أي خطط لفرض عقوبات على السعودية".

المصدر: رويترز

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