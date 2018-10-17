حليف ميركل: أوروبا قد تضطر لتصحيح سياساتها مع السعودية
Reuters / Hannibal Hanschke
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رجح جورجن هارت المعني بالسياسة الخارجية في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن تضطر أوروبا لتعديل علاقاتها مع السعودية، استنادا إلى نتيجة التحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وقال هارت، عبر إذاعة دويتشلاند فونك: "ما سيظهر في الأيام المقبلة سيكمل تلك الصورة. قد تضطر أوروبا لتصحيح سياساتها تجاه السعودية".
وتابع: "علينا استغلال نفوذنا الاقتصادي حتى تبقى السعودية على مسار يضمن الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "من السابق لأوانه وضع اقتراحات ملموسة لتغيير السياسات لكنه لا توجد لدينا أي خطط لفرض عقوبات على السعودية".
المصدر: رويترز
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