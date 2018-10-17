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تركيا تأسف لعدم تصريح رجال أعمالها بإسهام السوريين في اقتصادها

مال وأعمال

تركيا تأسف لعدم تصريح رجال أعمالها بإسهام السوريين في اقتصادها
Globallookpress Ovsyannikova Yulia
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأربعاء رجال أعمال بلاده، على عدم إبرازهم دور السوريين في دعم الاقتصاد التركي.

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وقال الوزير للصحفيين: "من المؤسف أن رجال أعمالنا لا يصرحون بمساهمة السوريين في اقتصادنا".

وتطرق صويلو في حديثه أيضا إلى موضوع الهجرة، موضحا أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين من تركيا إلى أوروبا عبر اليونان تراجعت.

وأضاف: "في 2015 عبر 8 آلاف و500 شخص إلى الجزر اليونانية، وفي 2017 عبر 79 شخصا، وفي الشهور العشرة الأولى من العام الجاري عبر 86 شخصا، ونتوقع ألا يصل العدد إلى 90 بنهاية العام".

المصدر: الأناضول 

 

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