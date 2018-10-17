تركيا تأسف لعدم تصريح رجال أعمالها بإسهام السوريين في اقتصادها
انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأربعاء رجال أعمال بلاده، على عدم إبرازهم دور السوريين في دعم الاقتصاد التركي.
وقال الوزير للصحفيين: "من المؤسف أن رجال أعمالنا لا يصرحون بمساهمة السوريين في اقتصادنا".
#عاجل| وزير الداخلية التركي: من المؤسف أن رجال أعمالنا لا يُصرحون بمساهمة السوريين في أقتصادنا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2018
وتطرق صويلو في حديثه أيضا إلى موضوع الهجرة، موضحا أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين من تركيا إلى أوروبا عبر اليونان تراجعت.
وأضاف: "في 2015 عبر 8 آلاف و500 شخص إلى الجزر اليونانية، وفي 2017 عبر 79 شخصا، وفي الشهور العشرة الأولى من العام الجاري عبر 86 شخصا، ونتوقع ألا يصل العدد إلى 90 بنهاية العام".
المصدر: الأناضول