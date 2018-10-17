تركيا تأسف لعدم تصريح رجال أعمالها بإسهام السوريين في اقتصادها

انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأربعاء رجال أعمال بلاده، على عدم إبرازهم دور السوريين في دعم الاقتصاد التركي.

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وقال الوزير للصحفيين: "من المؤسف أن رجال أعمالنا لا يصرحون بمساهمة السوريين في اقتصادنا".

#عاجل| وزير الداخلية التركي: من المؤسف أن رجال أعمالنا لا يُصرحون بمساهمة السوريين في أقتصادنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2018

وتطرق صويلو في حديثه أيضا إلى موضوع الهجرة، موضحا أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين من تركيا إلى أوروبا عبر اليونان تراجعت.

وأضاف: "في 2015 عبر 8 آلاف و500 شخص إلى الجزر اليونانية، وفي 2017 عبر 79 شخصا، وفي الشهور العشرة الأولى من العام الجاري عبر 86 شخصا، ونتوقع ألا يصل العدد إلى 90 بنهاية العام".

المصدر: الأناضول