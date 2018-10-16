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بومبيو: السعودية تعهدت بتقصي الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في قضية خاشقجي

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بومبيو: السعودية تعهدت بتقصي الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في قضية خاشقجي
AFP
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من الرياض، أن القيادة السعودية تعهدت بإجراء تحقيق جدي وموثوق به في اختفاء جمال خاشقجي، وتقصي كافة الحقائق ومحاسبة المسؤولين.

ونقلت وكالة "ريوترز" عن بومبيو قوله إنه "خلال لقاءات اليوم نفت القيادة السعودية بتاتا أي معرفة لها بما جرى في القنصلية باسطنبول".

وتابع قائلا: "تقديري من هذه الاجتماعات أن ثمة التزام جدي بتقصي جميع الحقائق وضمان المساءلة، بما في ذلك مساءلة كبار المسؤولين السعوديين".

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المصدر: رويترز

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