ترامب: محمد بن سلمان نفى عمله بما حدث لخاشقجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محمد بن سلمان أكد له هاتفيا أنه يجهل بتاتا ما حدث داخل القنصلية السعودية باسطنبول، التي اختفى فيها الصحفي جمال خاشقجي.

وكتب ترامب في تغريدتين متتاليتين حلى حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء: "تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) ونفى أن يكون لديه أي علم بما حدث في قنصلية بلاده باسطنبول".

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2018 г.

وأضاف ترامب: "قال لي (بن سلمان) إنه بدأ بالفعل تحقيقا كاملا وشاملا في المسألة وسيوسعه سريعا.. سوف تظهر الإجابات قريبا جدا".

...during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2018 г.

المصدر: RT