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ترامب: محمد بن سلمان نفى عمله بما حدث لخاشقجي

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ترامب: محمد بن سلمان نفى عمله بما حدث لخاشقجي
twitter.com/realdonaldtrump
صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حسابه الرسمي على "تويتر"
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محمد بن سلمان أكد له هاتفيا أنه يجهل بتاتا ما حدث داخل القنصلية السعودية باسطنبول، التي اختفى فيها الصحفي جمال خاشقجي.

وكتب ترامب في تغريدتين متتاليتين حلى حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء: "تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) ونفى أن يكون لديه أي علم بما حدث في قنصلية بلاده باسطنبول".

وأضاف ترامب: "قال لي (بن سلمان) إنه بدأ بالفعل تحقيقا كاملا وشاملا في المسألة وسيوسعه سريعا.. سوف تظهر الإجابات قريبا جدا".

المصدر: RT

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