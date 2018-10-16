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واشنطن تؤكد مقتل الطيار الأمريكي في تحطم سو 27 في أوكرانيا

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واشنطن تؤكد مقتل الطيار الأمريكي في تحطم سو 27 في أوكرانيا
RT
مقاتلات سو (صورة أرشيفية)
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أكد سلاح الجو الأمريكي مقتل جندي أمريكي بتحطم طائرة "سو 27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في قرية أولانوف بين بلدتي بيرديتشيف وخيميلكين التابعة لمقاطعة فينيتسا غربي أوكرانيا.

وقال سلاح الجو في بيان: "شاهدنا تقارير تشير إلى وقوع حادث مع الجيش الأمريكي (في أوكرانيا)، يمكننا أن نؤكد أن جنديا أمريكيا قتل في هذا الحادث.. يجرى الآن تحقيق في الأمر، وسنقدم معلومات إضافية عند ظهورها".

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وقد أكدت مجموعة البحث والإنقاذ العاملة في مكان تحطم طائرة "سو 27" التابعة لسلاح الجو الأوكراني، في وقت سابق من الثلاثاء، العثور على جثتي طيارين، أحدهما جندي من الحرس الوطني الأمريكي والآخر أوكراني.

المصدر: تاس

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