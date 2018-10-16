مصرع طيارين أحدهما أمريكي بتحطم "سو 27" أوكرانية

أكدت مجموعة البحث والإنقاذ العاملة في مكان تحطم طائرة "سو 27" التابعة لسلاح الجو الأوكراني، العثور على جثتي طيارين، أحدهما جندي من الحرس الوطني الأمريكي والآخر أوكراني.

من جانب آخر، قال رئيس قسم العلاقات العامة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بوغدان سينيك: "لا تملك القوات المسلحة الأوكرانية معلومات حول مقتل مواطن أمريكي خلال حادث تحطم سو 27 في فينيتسا".

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل إعلام لقطة شاشة لمنشور لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا في فيسبوك قالت فيه إنه "عثر على جثتي طيارين وهما: جندي من القوات الجوية الأوكرانية، والثاني جندي من القوات الجوية للحرس الوطني الأمريكي".

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لكن صفحة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في الوقت الحالي تحتوي بيانا عن تحطم الطائرة ومصرع طيارين كانا على متنها، دون تحديد جنسيتهما.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تحطم مقاتلة سو 27 في قرية أولانوف بين بلدتي بيرديتشيف وخيميلكين التابعة لمقاطعة فينيتسا غربي البلاد، خلال طلعة تدريبية.

المصدر: وكالات