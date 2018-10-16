 
مباشر

تحطم مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 27" خلال تدريبات عسكرية

أخبار العالم

تحطم مقاتلة أوكرانية من طراز
Sputnik
سو 27 تابعة للجيش الأوكراني (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxma

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تحطم مقاتلة سو 27 تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في مقاطعة فينيتسا غربي البلاد، خلال طلعة تدريبية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان: "تحطمت اليوم طائرة من طراز سو 27 قرب قرية أولانوف بين بلدتي بيرديتشيف وخيميلكين".

ولم تكشف الوزارة عن مصير طاقم الطائرة أو ما إذا كان الحادث قد تسبب بأضرار على الأرض، لكنها أشارت إلى أن عملية البحث والإنقاذ جارية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محطات مهمة للتعاون بين مصر وروسيا