تحطم مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 27" خلال تدريبات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تحطم مقاتلة سو 27 تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في مقاطعة فينيتسا غربي البلاد، خلال طلعة تدريبية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان: "تحطمت اليوم طائرة من طراز سو 27 قرب قرية أولانوف بين بلدتي بيرديتشيف وخيميلكين".

ولم تكشف الوزارة عن مصير طاقم الطائرة أو ما إذا كان الحادث قد تسبب بأضرار على الأرض، لكنها أشارت إلى أن عملية البحث والإنقاذ جارية.

المصدر: نوفوستي