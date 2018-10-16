جاويش أوغلو: الجانب السعودي لم يعترف بعد بشأن اختفاء خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة لم تتسلم اعترافا من السعودية بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل أسبوعين.

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وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجلب المزيد من المعلومات فيما يتعلق بقضية خاشقجي عندما يصل إلى تركيا بعد زيارته للمملكة العربية السعودية.

وصرح أوغلو للصحفيين: "أمس، دخل خبراء التفتيش والمدعون العامون مقرّ القنصلية، وبقوا فيها حتى الساعة الخامسة فجرا.. واعتبارا من اليوم، سيبدأ تفتيش وتحقيق جديد، يشمل مقرّ الإقامة التابع للقنصلية، وسياراتها".

وأضاف أن هدف بلاده واضح ويكمن في "معرفة مصير خاشقجي ونحن بحاجة للتوضيح، فهناك روح إنسان في الموضوع، والادعاء العام سيجري التحقيقات اللازمة، فهو فقط من يحدّد من يتم استجوابهم، وعن ماذا سيتم استجوابهم وما الذي سيسألهم عنه".

هذا وأعلن جاويش أوغلو أن بلاده لن تفرض أي قيود على الدبلوماسيين السعوديين في الأراضي التركية على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر: رويترز