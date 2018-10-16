أستراليا تكذّب نتنياهو ضمنا وتقلق السفراء العرب

أكد رئيس وزراء أستراليا أن بلاده لم تتخذ أي قرار لنقل سفارتها إلى القدس، مكذّبا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول نية أستراليا فتح سفارتها في القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأسترالية كانبرا اليوم الثلاثاء: "لم يتم اتخاذ قرار بعد في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة"، مشيرا إلى "انفتاح بلاده عموما" على ذلك، وأن "الاعتراف بالعاصمة ونقل السفارة" مسألتان منفصلتان.

وقال: "أستراليا حتى الآن، افترضت أنه من غير الممكن النظر في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاستمرار في السعي لحل الدولتين"، مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة "بحل الدولتين الذي لا يسير على ما يرام ولم يحرز الكثير من التقدم".

مصر: اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل يضر بالسلام

قال محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا اليوم الثلاثاء، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا بالسلام، وأضاف: "اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح".

وتابع: "أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام... سيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين أستراليا والدول العربية، بل بين أستراليا والكثير من الدول الإسلامية أيضا".

المصدر: وكالات