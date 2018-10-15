ألمانيا ترحل مغربيا ساعد منفذي هجمات "11 سبتمبر"

قالت السلطات الألمانية إنها سترحل المغربي منير المتصدق الذي ساعد منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، بعد قضائه عقوبة بالسجن 15 عاما.

والمتصدق عضو في جماعة متشددة مقرها هامبورغ، شمال ألمانيا، وساعد المهاجمين الانتحاريين على خطف الطائرات في هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي أودت بحياة نحو 3 آلاف أمريكي.

وحكم على المتصدق بالسجن 15 عاما في عام 2007 لمساعدته على القتل، وهو الشخص الثاني الذي يدان بالتورط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر حتى الآن.

وقال متحدث باسم وزارة داخلية ولاية هامبورغ: "كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل سوى قوله إن الإفراج عن المتصدق مسموح به اعتبارا من يوم 15 أكتوبر إذا تم ترحيله على الفور.

وأظهرت صور رجلا معصوب العينين يقوده شرطيان إلى طائرة هليكوبتر، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المتصدق سينقل إلى فرانكفورت لترحيله إلى المغرب حيث تقيم أسرته.

ودفع محامي المتصدق، أثناء محاكمته عام 2007، بأنه لم يكن يعرف شيئا عن هجوم 11 سبتمبر، لكن الادعاء قال إنه لعب دورا محوريا مع محمد عطية أحد مدبري هجمات الحادي عشر من سبتمبر بإدارة الشؤون المالية لبعض أعضاء الخلية.

المصدر: رويترز